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Browns undrafted rookie left tackle Desmond Harrison passes physical, comes off physically unable to perform list
Published: August 9, 2018 - 8:30 AM

By Nate Ulrich

Beacon Journal/Ohio.com

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