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Browns use strong start on defense to capture 6-3 halftime lead against Saints
Published: September 16, 2018 - 2:29 PM

By Nate Ulrich

Beacon Journal/Ohio.com

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