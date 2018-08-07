Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Browns wide receiver Josh Gordon remains on did not report list without having free-agency status harmed
Published: August 7, 2018 - 7:58 PM

By Nate Ulrich

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Indians notebook: Trevor Bauer making adjustments in Cy Young-caliber season; familiar dugout celebration returns; 2019 All-Star Game logo unveiled August 7th, 2018 9:07 PM
People in the News: LeBron James, Ruby Rose, Ronnie Dunn, K.T. Oslin, Byron Hill, Wayne Kirkpatrick, Joe Melson August 7th, 2018 9:05 PM
Baker Mayfield Watch: Day 11 August 7th, 2018 8:54 PM
Browns Training Camp Happenings: Day 11 August 7th, 2018 8:49 PM

THE LATEST

Arrest warrant issued for former Macedonia mayor after he allegedly trespassed into Streetsboro house August 7th, 2018 7:08 PM
Video: Cleveland Browns training camp – Antonio Callaway news catches Hue Jackson by surprise August 7th, 2018 6:40 PM
Browns quarterback Baker Mayfield heads into opener accepting Plan A, open-minded on a Plan B August 7th, 2018 6:39 PM
Regional news briefs, Aug. 8: Route 8 ramps to close August 7th, 2018 6:37 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal