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Browns would get ‘what you want in that franchise guy’ if they draft Sam Darnold at No. 1 overall, USC offensive coordinator Tee Martin says
Published: April 21, 2018 - 9:26 AM
By Nate Ulrich
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