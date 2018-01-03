DeShone Kizer embarking on mission to show Browns he can still have impressive career despite rough rookie season

Published: January 3, 2018 - 10:18 AM | Updated: January 3, 2018 - 10:38 AM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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