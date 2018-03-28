Dispelling the rumor that the Cleveland Browns are down to Sam Darnold and Josh Allen in the NFL Draft

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during the NFL owners meetings, Tuesday, March 27, 2018 in Orlando, Fla. (Phelan M. Ebenhack/AP Images for NFL)
Dan Kadar
Ohio.com staff
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