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Giants’ QB once told Browns’ Baker Mayfield to be his towel boy
Published: August 8, 2018 - 4:44 PM

By Steve Doerschuk

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