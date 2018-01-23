GM John Dorsey on suggestion Josh Rosen doesn’t want to join Browns: ‘Let’s talk like grown men and see what happens’

Published: January 23, 2018 - 10:30 PM | Updated: January 23, 2018 - 11:43 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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