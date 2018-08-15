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‘Hard Knocks’ reveals Corey Coleman asked Browns’ Hue Jackson, ‘If you don’t want me to play, why won’t y’all just trade me?’
Published: August 15, 2018 - 1:17 AM

By Nate Ulrich

Beacon Journal/Ohio.com

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