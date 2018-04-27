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Highlights from introductory news conference with Browns first-round picks Baker Mayfield, Denzel Ward
Published: April 27, 2018 - 4:20 PM | Updated: April 27, 2018 - 4:22 PM
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Nate Ulrich
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