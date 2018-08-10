How Myles Garrett surprised a Browns fan who gave the No. 1 overall pick a toy dinosaur

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Published: August 10, 2018 - 5:14 PM | Updated: August 10, 2018 - 5:45 PM
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By Nate Ulrich

Beacon Journal/Ohio.com

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