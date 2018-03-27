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Hue Jackson outlines why Browns must draft quarterback at No. 1 overall, understands why many believe it’ll be Sam Darnold
Published: March 27, 2018 - 10:46 AM | Updated: March 27, 2018 - 10:48 AM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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