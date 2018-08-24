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Hue Jackson says X-rays on Browns QB Tyrod Taylor’s left hand negative: ‘I feel comfortable and confident that he’s going to be OK’
Published: August 24, 2018 - 12:47 AM | Updated: August 24, 2018 - 1:13 AM

By Nate Ulrich

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