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Intriguing Browns tight end Darren Fells brings LeBron James’ size, hoops background
Published: August 2, 2018 - 10:47 PM
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By Steve Doerschuk

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