Joe Thomas laughs at himself, Browns as he says goodbye and vows to be their No. 1 fan

Published: March 19, 2018 - 8:12 PM | Updated: March 19, 2018 - 8:31 PM
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By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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