Josh Gordon says Browns’ wide receivers are best in league

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Cleveland Browns wide receiver Josh Gordon catches a pass during practice at the NFL football team's training camp facility, Tuesday, June 12, 2018, in Berea, Ohio. (AP Photo/Tony Dejak)
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Cleveland Browns wide receiver Jarvis Landry warms up during the team's organized team activity at its NFL football training facility Tuesday, June 5, 2018, in Berea, Ohio. (AP Photo/Ron Schwane)
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Cleveland Browns wide receiver Josh Gordon takes a break during practice at the NFL football team's training camp facility, Tuesday, June 12, 2018, in Berea, Ohio. Gordon's finding that this new route he's running through life, a straight and sober one, is rewarding him every day. (AP Photo/Tony Dejak)
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FILE - In this June 5, 2018, file photo, Cleveland Browns wide receiver Josh Gordon warms up during the team's organized team activity at its NFL football training facility in Berea, Ohio. Gordons finding that this new route hes running through life, a straight and sober one, is rewarding him every day. (AP Photo/Ron Schwane, File)
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Cleveland Browns wide receiver Josh Gordon runs a drill during practice at the NFL football team's training camp facility, Tuesday, June 12, 2018, in Berea, Ohio. (AP Photo/Tony Dejak)
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