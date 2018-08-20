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Josh Gordon won’t play Thursday, but Browns coach Hue Jackson wouldn’t be against him returning to action in preseason finale
Published: August 20, 2018 - 6:28 PM | Updated: August 20, 2018 - 7:03 PM

By Nate Ulrich

Beacon Journal/Ohio.com

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