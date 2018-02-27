Josh Rosen’s attitude toward Cleveland among Browns issues we can hope to learn more about at NFL Scouting Combine

Published: February 27, 2018 - 12:49 PM | Updated: February 27, 2018 - 1:53 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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