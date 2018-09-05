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Myles Garrett among Browns players voted captain: ‘The more vocal he’ll become, the better we’ll become,’ Hue Jackson says
Published: September 5, 2018 - 4:44 PM

By Nate Ulrich

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