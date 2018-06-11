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New Browns offensive coordinator Todd Haley eager to replicate in Cleveland success he had with Steelers
Published: June 11, 2018 - 5:38 PM
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By Steve Doerschuk

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