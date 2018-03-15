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New Browns quarterback Tyrod Taylor wants to shed bridge label and ‘bridge this team to a Super Bowl’
Published: March 15, 2018 - 2:23 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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