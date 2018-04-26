Baker Mayfield overcome with emotion about becoming No. 1 overall draft pick, promises to deliver for Browns

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Oklahoma quarterback Baker Mayfield (6) plants the Sooner flag in the Ohio State logo at midfield after a 31-16 win at Ohio Stadium in Columbus on Sept. 9, 2017. (Kyle Robertson/Columbus Dispatch/TNS)
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Oklahoma quarterback Baker Mayfield (6) leaps and celebrates after he scored a touchdown against Georgia during the first half of the Rose Bowl Jan. 1, in Pasadena. (AP Photo/Gregory Bull)
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Oklahoma quarterback Baker Mayfield (6) carries past West Virginia safety Dravon Askew-Henry (6) and defensive lineman Ezekiel Rose (91) in the second quarter of a game in Norman, Okla., Nov. 25, 2017. (AP Photo/Sue Ogrocki)
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Oklahoma quarterback Baker Mayfield (6) leaps over Iowa State defensive back De'Monte Ruth in the second quarter of a game in Norman, Oct. 7, 2017. (AP Photo/Sue Ogrocki, File)
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Oklahoma quarterback Baker Mayfield (6) runs against Baylor during the first half of a game Sept. 23, 2017 in Waco, Texas. (AP Photo/LM Otero)
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Oklahoma quarterback Baker Mayfield holds his Most Outstanding Player trophy as he celebrates with the team after their 41-17 win in the the Big 12 Conference championship game against TCU, Dec. 2, 2017 in Arlington, Texas. (AP Photo/Tony Gutierrez)
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Oklahoma quarterback Baker Mayfield (6) celebrates after running back Rodney Anderson scored a touchdown against Georgia during the first half of the Rose Bowl, Jan. 1 in Pasadena. (AP Photo/Jae C. Hong)
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Oklahoma quarterback Baker Mayfield passes during a drill at a Pro Day workout March 14 in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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