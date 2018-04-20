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NFL Network’s Mike Mayock says ‘my gut tells me’ Browns will draft Sam Darnold at No. 1 overall
Published: April 20, 2018 - 3:49 PM | Updated: April 20, 2018 - 3:59 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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