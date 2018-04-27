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No. 1 overall pick Baker Mayfield confident he’ll make skeptical Browns fans proud: ‘Winning the game will take care of winning them over’
Published: April 27, 2018 - 6:56 PM | Updated: April 27, 2018 - 7:43 PM
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By Nate Ulrich
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