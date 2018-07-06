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Offensive lineman Donald Stephenson retires four months after signing with Browns
Published: July 6, 2018 - 12:57 PM | Updated: July 6, 2018 - 1:17 PM
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By Nate Ulrich

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