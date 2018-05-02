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Oklahoma’s Lincoln Riley confident Browns No. 1 pick Baker Mayfield will balance ‘hunger to want to play’ with ‘being a team guy’
Published: May 2, 2018 - 5:03 PM | Updated: May 2, 2018 - 5:40 PM
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By Nate Ulrich
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