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Report: UCLA quarterback Josh Rosen would be hesitant to enter 2018 draft if he knew Browns would pick him No. 1 overall, which they clinched with Sunday’s 20-3 loss to Bears
Published: December 24, 2017 - 9:54 AM | Updated: December 24, 2017 - 4:07 PM
By Nate Ulrich
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