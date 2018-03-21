Sam Darnold doesn’t let weather rain on his parade as big Browns contingent led by owner Jimmy Haslam watches USC’s pro day

Published: March 21, 2018 - 4:40 PM | Updated: March 21, 2018 - 5:06 PM
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By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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