The good, the bad and the ugly from Browns’ 28-24 loss to Steelers in season finale

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Cleveland Browns wide receiver Rashard Higgins (81) scores during the second half of an NFL football game against the Pittsburgh Steelers in Pittsburgh, Sunday, Dec. 31, 2017. (AP Photo/Keith Srakocic)
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