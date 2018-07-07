Will aggressive approach of Browns GM John Dorsey lead him to make move in upcoming supplemental draft?

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Gb3IgdGhlIGNvdW50bGVzcyBCcm93bnMgZmFucyB3aG8gcmVmZXIgdG8gdGhlIE5GTCBEcmFmdCBhcyB0aGVpciBmYXZvcml0ZSB0ZWFtJiM4MjE3O3MgU3VwZXIgQm93bCwgY2hldyBvbiB0aGlzIHRob3VnaHQgYXMgaWYgaXQgd2VyZSBhIERhd2cgYm9uZS48L3A+CjxwPlRoZSBzdXBwbGVtZW50YWwgZHJhZnQsIHNwZWFraW5nIGluIHRob3NlIHRlcm1zLCBzaG91bGQgYXQgbGVhc3QgYmUgY29uc2lkZXJlZCB0aGUgZXF1aXZhbGVudCBvZiBhIHdpbGQtY2FyZCBwbGF5b2ZmIGdhbWUuPC9wPgo8cD5BZnRlciBhbGwsIGl0IGJyb3VnaHQgdGhlIEJyb3ducyBhIGJlbG92ZWQgZnJhbmNoaXNlIHF1YXJ0ZXJiYWNrLCBCZXJuaWUgS29zYXIsIGluIDE5ODUgYW5kIG9uZSBvZiB0aGUgbW9zdCBwaHlzaWNhbGx5IGdpZnRlZCBwbGF5ZXJzIHRvIGV2ZXIgZG9uIGEgQ2xldmVsYW5kIHVuaWZvcm0sIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgSm9zaCBHb3Jkb24sIGluIDIwMTIuPC9wPgo8cD5UaGlzIHllYXImIzgyMTc7cyBzdXBwbGVtZW50YWwgZHJhZnQgcHJvbWlzZXMgdG8gYmUgc3BlY2lhbCBpbiBpdHMgb3duIHJpZ2h0LCBzaW1wbHkgYmVjYXVzZSBtdWx0aXBsZSBwbGF5ZXJzIHdpbGwgbGlrZWx5IGJlIHBpY2tlZCBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgaW4gZWlnaHQgeWVhcnMuPC9wPgo8cD5GaXZlIHByb3NwZWN0cyB3aWxsIGJlIGF2YWlsYWJsZSBmb3Igc2VsZWN0aW9uIHdoZW4gdGhlIHN1cHBsZW1lbnRhbCBkcmFmdCBiZWdpbnMgYXQgMSBwLm0uIFdlZG5lc2RheTogV2VzdGVybiBNaWNoaWdhbiBjb3JuZXJiYWNrIFNhbSBCZWFsLCBWaXJnaW5pYSBUZWNoIGNvcm5lcmJhY2sgQWRvbmlzIEFsZXhhbmRlciwgTWlzc2lzc2lwcGkgU3RhdGUgc2FmZXR5IEJyYW5kb24gQnJ5YW50LCBPcmVnb24gU3RhdGUgbGluZWJhY2tlciBCcmlnaHQgVWd3b2VnYnUgYW5kIEdyYW5kIFZhbGxleSBTdGF0ZSBydW5uaW5nIGJhY2sgTWFydGF5dmV1cyBDYXJ0ZXIuPC9wPgo8cD5CZWFsIGlzIHdpZGVseSBjb25zaWRlcmVkIHRoZSBiZXN0IGluIHRoZSBjbGFzcywgYW5kIEJyb3ducyBHZW5lcmFsIE1hbmFnZXIgSm9obiBEb3JzZXkgc3Rvb2QgZnJvbnQgYW5kIGNlbnRlciBkdXJpbmcgaGlzIHBybyBkYXkgd29ya291dCBKdW5lIDI4IGluIEthbGFtYXpvbywgTWljaC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtKb2huIERvcnNleSBpcyBub3QgYWZyYWlkIHRvIGJlIGFnZ3Jlc3NpdmUsJiM4MjIxOyA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vTkZMRHJhZnRTY291dC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5ORkxEcmFmdFNjb3V0LmNvbTwvYT4gYW5hbHlzdCBEYW5lIEJydWdsZXIgc2FpZCBpbiBhIHJlY2VudCBwaG9uZSBpbnRlcnZpZXcgd2l0aCB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwvT2hpby5jb20uICYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIGhlIHdvdWxkIHNoeSBhd2F5IGF0IGFsbCBhYm91dCB0YWtpbmcgb25lIG9mIHRoZXNlIHBsYXllcnMgaWYgaGUgdGhvdWdodCBpdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGhlbHAgdGhlIGZvb3RiYWxsIHRlYW0sIGFuZCBCZWFsIGlzIHRoZSBvbmUgdGhhdCByZWFsbHkgc3RhbmRzIG91dCB0byBtZSBhcyB0aGUgbW9zdCBhcHBlYWxpbmcgYW5kIGEgZ3V5IHRoYXQgY291bGQgZW50aWNlIERvcnNleSB0byBtYWtlIGEgbW92ZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5CcnVnbGVyIHNhaWQgQmVhbCwgQWxleGFuZGVyIGFuZCBCcnlhbnQgJiM4MjIwO2hhdmUgYSBnb29kIHNob3QgYXQgZ2V0dGluZyBkcmFmdGVkJiM4MjIxOyB3aGlsZSBVZ3dvZWdidSBhbmQgQ2FydGVyIGFyZSBub3QgZXhwZWN0ZWQgdG8gZ2FybmVyIHNlbGVjdGlvbnMuPC9wPgo8cD5UaHJlZSBwbGF5ZXJzIGhhdmVuJiM4MjE3O3QgYmVlbiBwaWNrZWQgaW4gdGhlIHNhbWUgc3VwcGxlbWVudGFsIGRyYWZ0IHNpbmNlIDE5ODksIHdoZW4gZml2ZSB3ZXJlIGNob3Nlbi4gVHdvIGhhdmVuJiM4MjE3O3QgYmVlbiBzZWxlY3RlZCBpbiB0aGUgc2FtZSB5ZWFyIHNpbmNlIDIwMTAuIEFuZCB0aGUgbGFzdCB0aW1lIGFueW9uZSBiZWNhbWUgYSBzdXBwbGVtZW50YWwgcGljayB3YXMgaW4gMjAxNSwgd2hlbiB0aGUgUmFtcyB1c2VkIGEgZmlmdGgtcm91bmQgY2hvaWNlIG9uIG9mZmVuc2l2ZSBsaW5lbWFuIElzYWlhaCBCYXR0bGUuPC9wPgo8cD5CZWFsLCBob3dldmVyLCBpcyBhIHZpcnR1YWwgbG9jayB0byBiZSBzZWxlY3RlZCBpbiBhIGZldyBkYXlzLjwvcD4KPHA+VGhlIHN1cHBsZW1lbnRhbCBkcmFmdCBpcyBjYXJyaWVkIG91dCB2aWEgZW1haWwsIHdpdGggdGVhbXMgcmVjZWl2aW5nIGFuIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIG5vdGlmeSB0aGUgTkZMIHdoZXRoZXIgdGhleSB3YW50IHRvIGJpZCBvbiBhIHByb3NwZWN0IGFuZCwgaWYgc28sIGluIHdoaWNoIHJvdW5kLiBUaGUgbGVhZ3VlLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gaXRzIHdlYnNpdGUsIGRldGVybWluZXMgdGhlIGRyYWZ0IG9yZGVyIGJ5IHNsb3R0aW5nIGFsbCAzMiB0ZWFtcyBpbnRvIHRocmVlIGdyb3VwcyAmIzgyMTI7IG5vbi1wbGF5b2ZmIHRlYW1zIHdpdGggc2l4IG9yIGZld2VyIHdpbnMsIG5vbi1wbGF5b2ZmIHRlYW1zIHdpdGggbW9yZSB0aGFuIHNpeCB3aW5zIGFuZCBwbGF5b2ZmIHRlYW1zICYjODIxMjsgYW5kIHBsYWNpbmcgdGhlbSBpbnRvIGEgbG90dGVyeS48L3A+CjxwPklmIGEgdGVhbSB3ZXJlIHRvIHBpY2sgYSBwbGF5ZXIgV2VkbmVzZGF5LCBpdCB3b3VsZCBmb3JmZWl0IGl0cyBzZWxlY3Rpb24gaW4gdGhlIHNhbWUgcm91bmQgb2YgbmV4dCB5ZWFyJiM4MjE3O3MgcmVndWxhciBkcmFmdC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QnJlYWtpbmcgZG93biBCZWFsPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5UaGUgQnJvd25zIGhhdmUgdGhlIGZvbGxvd2luZyBwaWNrcyBpbiAyMDE5OiB0aGVpciBvd24gc2VsZWN0aW9ucyBpbiB0aGUgZmlyc3QgdGhyb3VnaCBzZXZlbnRoIHJvdW5kcywgYSB0aGlyZC1yb3VuZCBjaG9pY2UgdGhleSBhY3F1aXJlZCBmcm9tIHRoZSBOZXcgRW5nbGFuZCBQYXRyaW90cyBpbiBleGNoYW5nZSBmb3IgZGVmZW5zaXZlIHRhY2tsZSBEYW5ueSBTaGVsdG9uIGFuZCBhIGNvbmRpdGlvbmFsIHNldmVudGgtcm91bmQgcGljayB0aGV5IHJlY2VpdmVkIGZyb20gdGhlIEphY2tzb252aWxsZSBKYWd1YXJzIGJ5IHRyYWRpbmcgcXVhcnRlcmJhY2sgQ29keSBLZXNzbGVyLjwvcD4KPHA+U28gaWYgRG9yc2V5IHdhbnRzIEJlYWwsIGhlIGNvdWxkIHBsYWNlIGEgdGhpcmQtcm91bmQgYmlkIG9uIGhpbSB3aXRoIHRoZSBsdXh1cnkgb2Ygc3RpbGwgb3duaW5nIHRoZSBQYXRyaW90cyYjODIxNzsgcGljayBpbiB0aGUgc2FtZSByb3VuZCBuZXh0IHNwcmluZy48L3A+CjxwPkJ1dCBCcnVnbGVyIHNhaWQgaGUgdGhpbmtzIGEgdGVhbSBtaWdodCBiZSB3aWxsaW5nIHRvIGdvIHRoZSBleHRyYSBtaWxlIGZvciBCZWFsIGJ5IHVzaW5nIGEgc2Vjb25kLXJvdW5kIHNlbGVjdGlvbi48L3A+CjxwPkRvcnNleSBoYXMgYWxyZWFkeSByZXZhbXBlZCB0aGUgY29ybmVyYmFjayBwb3NpdGlvbiB0aGlzIG9mZnNlYXNvbiBieSBkcmFmdGluZyBEZW56ZWwgV2FyZCBmb3VydGggb3ZlcmFsbCBhbmQgU2ltZW9uIFRob21hcyBpbiB0aGUgc2l4dGggcm91bmQsIHBsdXMgc2lnbmluZyBUSiBDYXJyaWUsIEUuSi4gR2FpbmVzIGFuZCBUZXJyYW5jZSBNaXRjaGVsbCBhcyB1bnJlc3RyaWN0ZWQgZnJlZSBhZ2VudHMuIFNvIHRoZSBHTSB3b3VsZCBuZWVkIHRvIGxvdmUgQmVhbCB0byBtYWtlIGEgc3Ryb25nIHBsYXkgZm9yIGhpbS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJdCB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBzaG9jayBtZSBhdCBhbGwgaWYgdGhlIEJyb3ducyBhcmUgb25lIG9mIHNldmVyYWwgdGVhbXMgdGhhdCBwdXQgYSB0aGlyZC1yb3VuZCBiaWQgaW4gb24gW0JlYWxdLCBidXQgaWYgeW91IHJlYWxseSB3YW50IGhpbSwgZG8geW91IGhhdmUgdG8gcHV0IGEgc2Vjb25kIGluPyYjODIyMTsgQnJ1Z2xlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7U28gSSB0aGluayB0aGF0JiM4MjE3O2xsIGJlIGEgYmlnIGRpc2N1c3Npb24gd2l0aCB0ZWFtczogSXMgaGUgd29ydGggYSBzZWNvbmQ/JiM4MjIxOzwvcD4KPHA+QmVhbCwgd2hvIG1lYXN1cmVkIDYtZm9vdCA3LzggYW5kIHdlaWdoZWQgMTc4IHBvdW5kcyBhdCBoaXMgcHJvIGRheSwgc3RhcnRlZCBhbGwgYnV0IHRocmVlIGdhbWVzIHRoZSBwYXN0IHR3byB5ZWFycyBhbmQgY29tcGlsZWQgOTYgdGFja2xlcywgMjEgcGFzc2VzIGRlZmVuc2VkLCB0d28gaW50ZXJjZXB0aW9ucyBhbmQgYSBmb3JjZWQgZnVtYmxlIGluIHRocmVlIHNlYXNvbnMgYXQgV2VzdGVybiBNaWNoaWdhbi4gSGUgcG9zdGVkIHRpbWVzIG9mIDQuNDcgYW5kIDQuNTUgc2Vjb25kcyBpbiB0aGUgNDAteWFyZCBkYXNoIHdpdGggYWxsIG9mIHRoZSBsZWFndWUmIzgyMTc7cyB0ZWFtcyBpbiBhdHRlbmRhbmNlIGF0IGhpcyBwcm8gZGF5LCBwZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL05GTC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5ORkwuY29tPC9hPi48L3A+CjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIGEgdGFsbCwgbGVhbiwgYXRobGV0aWMgY29ybmVyLCYjODIyMTsgQnJ1Z2xlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlcmUmIzgyMTc7cyBwbGVudHkgdG8gbGlrZSBhYm91dCBoaW0uIEhlJiM4MjE3O3MgdW5kaXNjaXBsaW5lZC4gSGUgbmVlZHMgd29yay4gQnV0IGRvd24gdGhlIGxpbmUsIGhlIGNhbiBiZSBhIGd1eSB0aGF0IHlvdSYjODIxNztyZSBnbGFkIHlvdSBpbnZlc3RlZCBpbi4gSGUgbmVlZHMgdGVjaG5pcXVlIHdvcmsuIEl0JiM4MjE3O3MgdW5zb3BoaXN0aWNhdGVkIHJpZ2h0IG5vdy4gQnV0IGhlIGhhcyBjb2FjaGFibGUgdG9vbHMsIHRoZSBwaHlzaWNhbCB0cmFpdHMuIEhlIGxpa2VzIHRvIHBsYXkgYnVtcCBhbmQgcnVuLiBJIHdpc2ggaGUgd2FzIGEgbGl0dGxlIGJldHRlciBzZWFyY2hpbmcgZm9yIHRoZSBiYWxsIGRvd24gdGhlIGZpZWxkIGFuZCBtYWtpbmcgcGxheXMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7QXMgYSByb29raWUsIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgaGUmIzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBuZWNlc3NhcmlseSBoYXZlIGEgaHVnZSBpbmZsdWVuY2Ugb24gdGhlIHdpbi1sb3NzIHJlY29yZC4gQnV0IGhlJiM4MjE3O3MgYSBndXkgdGhhdCB5b3UmIzgyMTc7ZCBsb3ZlIHRvIGJyaW5nIGludG8geW91ciBwcm9ncmFtLCBjb2FjaCBoaW0gdXAsIGJyaW5nIGhpbSBhbG9uZywgYW5kIHlvdSBjb3VsZCBoYXZlIGEgc3RhcnRpbmcgY29ybmVyYmFjayBvbiB5b3VyIGhhbmRzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkJlYWwgZGlkbiYjODIxNzt0IG1lZXQgYWNhZGVtaWMgY3JlZGl0IHJlcXVpcmVtZW50cyB0byBtYWludGFpbiBlbGlnaWJpbGl0eSBmb3IgbmV4dCBzZWFzb24sIGxlYWRpbmcgaGltIHRvIGVudGVyIHRoZSBzdXBwbGVtZW50YWwgZHJhZnQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCB0aGluayB0aGVyZSYjODIxNztzIGFueXRoaW5nIHRoYXQmIzgyMTc7cyByZWFsbHkgZ29pbmcgdG8gbWFrZSBoaW0gdG94aWMgYXMgYSBwcm9zcGVjdCB3aGVyZSBzb21lIG9mIHRoZXNlIG90aGVyIHByb3NwZWN0cyB0aGVzZSB0ZWFtcyBtaWdodCBzaHkgYXdheSBmcm9tIGZvciBjZXJ0YWluIFtvZmYtZmllbGRdIHRoaW5ncywmIzgyMjE7IEJydWdsZXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dpdGggaGltLCBJIHRoaW5rIGl0JiM4MjE3O3MganVzdCBtb3JlIG9mIGEgbWF0dXJpdHkgdGhpbmcuIFlvdSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBoYXZlIHRvIGJlIGhhcmQgb24gaGltLiBIZSYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGhhdmUgdG8gYWNjZXB0IGhhcmQgY29hY2hpbmcsIGFuZCBpdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGJlIHNvbWV0aGluZyB0aGF0IGhlJiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gaGF2ZSB0byBncm93IHVwIHF1aWNrbHkuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+QmVhbCBjdXQgaGlzIHRlZXRoIGJ5IHByYWN0aWNpbmcgYWdhaW5zdCBmb3JtZXIgV2VzdGVybiBNaWNoaWdhbiB3aWRlIHJlY2VpdmVyIENvcmV5IERhdmlzLCB3aG9tIHRoZSBUZW5uZXNzZWUgVGl0YW5zIGRyYWZ0ZWQgZmlmdGggb3ZlcmFsbCBsYXN0IHllYXIuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRoZSBvdGhlciBEQnM8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkFsZXhhbmRlciwgNi0yIDEvNCBhbmQgMTk0IHBvdW5kcywgc3RhcnRlZCAxNCBvZiB0aGUgMzMgZ2FtZXMgaGUgcGxheWVkIGluIHRocmVlIHNlYXNvbnMgYXQgVmlyZ2luaWEgVGVjaCBhbmQgY29tcGlsZWQgMTI2IHRhY2tsZXMsIDI0IHBhc3NlcyBkZWZlbnNlZCwgc2V2ZW4gaW50ZXJjZXB0aW9ucyBhbmQgYSBmb3JjZWQgZnVtYmxlLiBIZSByYW4gdGhlIDQwIGluIDQuNjIgYW5kIDQuNjMgc2Vjb25kcyBhdCBoaXMgcHJvIGRheSwgcGVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ORkwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+TkZMLmNvbTwvYT4uIFRoZSBCcm93bnMgYXJlIG5vdCBiZWxpZXZlZCB0byBiZSBhbW9uZyB0aGUgMjYgdGVhbXMgdGhhdCB3ZXJlIGluIGF0dGVuZGFuY2UuPC9wPgo8cD5BbGV4YW5kZXIgbGFuZGVkIG9uIGFjYWRlbWljIHByb2JhdGlvbiBlYXJseSBkdXJpbmcgaGlzIHRpbWUgYXQgVmlyZ2luaWEgVGVjaCBhbmQgdWx0aW1hdGVseSBkaWRuJiM4MjE3O3QgbWVldCB0aGUgZ3JhZGUtcG9pbnQgYXZlcmFnZSBoZSBuZWVkZWQgdG8gc3RheSBhY2FkZW1pY2FsbHkgZWxpZ2libGUgZm9yIG5leHQgc2Vhc29uLiBIZSBzZXJ2ZWQgYSBzdXNwZW5zaW9uIGR1cmluZyB0aGUgMjAxNiBzZWFzb24gb3BlbmVyIGFmdGVyIGJlaW5nIGNoYXJnZWQgd2l0aCBwb3NzZXNzaW9uIG9mIG1hcmlqdWFuYS4gSGUgYWxzbyBzZXJ2ZWQgYSB0d28tZ2FtZSBzdXNwZW5zaW9uIHRvIGJlZ2luIHRoZSAyMDE3IHNlYXNvbiBiZWNhdXNlIGhlIHZpb2xhdGVkIHRlYW0gcnVsZXMuPC9wPgo8cD5CcnVnbGVyIHNhaWQgaGUgYmVsaWV2ZXMgYSB0ZWFtIHdpbGwgdXNlIGEgcGljayBpbiB0aGUgdGhpcmQgdGhyb3VnaCBmaWZ0aCByb3VuZHMgb24gaGltLiA8L3A+CjxwPiYjODIyMDtZb3UgbG92ZSB0aGUgc2l6ZSB0aGF0IGhlIG9mZmVycywmIzgyMjE7IEJydWdsZXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hlIGhhcyBsb25nIGFybXMuIEhlIGxvb2tzIHRvIHByZXNzIFtpbiBjb3ZlcmFnZV0uIEhlIGhhcyBnb29kIGVub3VnaCBzcGVlZCB3aGVyZSBoZSBjYW4gY2FycnkgcmVjZWl2ZXJzIHVwIGFuZCBkb3duIHRoZSBmaWVsZC4gWW91IHNlZSB0aGUgYmFsbCBza2lsbHMuIEhlIGhhZCBzZXZlbiBpbnRlcmNlcHRpb25zIG92ZXIgaGlzIGNhcmVlci4gSGUmIzgyMTc7cyBhIHJlbGlhYmxlIHRhY2tsZXIuIEkgdGhpbmsgc29tZSB0ZWFtcyBtaWdodCBldmVuIGxvb2sgYXQgaGltIGFzIGEgc2FmZXR5LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZXJlJiM4MjE3O3MgcGxlbnR5IHRvIGxpa2UgYWJvdXQgQWxleGFuZGVyLiBPZmYgdGhlIGZpZWxkLCB0aGUgcGVyc29uYWwgY2hhcmFjdGVyLCB0aGF0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gY2xvdWQgaGlzIHByb2plY3Rpb24gYSBsaXR0bGUgYml0LiBZb3UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gaGF2ZSB0byBiZSBjb21mb3J0YWJsZSB3aXRoIHdobyBoZSBpcy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5CcnlhbnQsIDUtMTEgYW5kIDIwNyBwb3VuZHMsIHN0YXJ0ZWQgMjUgb2YgMzggZ2FtZXMgYW5kIHJhY2tlZCB1cCAxNTcgdGFja2xlcywgMTIgcGFzc2VzIGRlZmVuc2VkLCBmaXZlIGludGVyY2VwdGlvbnMgYW5kIGEgZm9yY2VkIGZ1bWJsZSBpbiB0aHJlZSBzZWFzb25zIGF0IE1pc3Npc3NpcHBpIFN0YXRlLiBIZSByYW4gdGhlIDQwIGluIDQuNDUgYW5kIDQuNTIgc2Vjb25kcyBhdCBoaXMgcHJvIGRheSwgd2hpY2ggd2FzIGF0dGVuZGVkIGJ5IDE0IHRlYW1zLCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIEJyb3ducywgYWNjb3JkaW5nIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ORkwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+TkZMLmNvbTwvYT4uPC9wPgo8cD5CcnlhbnQgd2FzIHdpdGhoZWxkIGZyb20gc3ByaW5nIHByYWN0aWNlcyBmb3IgYWNhZGVtaWMgcmVhc29ucyBhbmQgYW5ub3VuY2VkIGluIEFwcmlsIGhlIHdvdWxkIGxlYXZlIHNjaG9vbC4gSGUgd2FzIGFycmVzdGVkIG9uIE5ldyBZZWFyJiM4MjE3O3MgRGF5IGluIDIwMTcgb24gY2hhcmdlcyBvZiBkcml2aW5nIHVuZGVyIHRoZSBpbmZsdWVuY2Ugb2YgYWxjb2hvbCBhbmQgcG9zc2Vzc2lvbiBvZiBhbiBvcGVuIGNvbnRhaW5lci48L3A+CjxwPkFsdGhvdWdoIEJydWdsZXIgc2FpZCBCcnlhbnQgaGFzIGEgY2hhbmNlIHRvIGJlIHBpY2tlZCBpbiB0aGUgZmlmdGggdGhyb3VnaCBzZXZlbnRoIHJvdW5kcywgdGhlIGFuYWx5c3QgYWRkZWQgaGUgY2FuIGFsc28gZW52aXNpb24gaGltIGdvaW5nIHVuZHJhZnRlZC4gVGhlIEJyb3ducywgb24gcGFwZXIsIG5lZWQgZGVwdGggYXQgZnJlZSBzYWZldHkgYmVoaW5kIERhbWFyaW91cyBSYW5kYWxsIG1vcmUgdGhhbiBhbm90aGVyIGNvcm5lci48L3A+CjxwPiYjODIyMDtIZSB3YXMgYSBndXkgdGhhdCB5b3UgZ290IHJlYWxseSBleGNpdGVkIGFib3V0IHdoZW4gaGUgZmlyc3QgZ290IHRvIE1pc3Npc3NpcHBpIFN0YXRlLCYjODIyMTsgQnJ1Z2xlciBzYWlkIG9mIEJyeWFudC4gJiM4MjIwO0hlIHdhcyBwYXJ0IG9mIHRoZSBzYWZldHkgcm90YXRpb24gdGhlcmUuIFBsYXllZCBtb3N0bHkgZnJlZSBzYWZldHkuIEhlIGtpbmQgb2YgYnVyc3Qgb250byB0aGUgc2NlbmUgd2l0aCB3aGF0IGhlIGRpZCBlYXJseSBpbiBoaXMgY2FyZWVyIGFuZCB0aGVuIGhlIGtpbmQgb2YgZml6emxlZCBvZmYgdGhlIGxhc3QgZmV3IHllYXJzLiBZb3UgZGlkbiYjODIxNzt0IHNlZSB0aGUgc2FtZSBwcm9kdWN0aW9uLCB0aGUgc2FtZSBkeW5hbWljIGFiaWxpdHkgdG8gbWFrZSBwbGF5cy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtIZSBtb3ZlcyByZWFsbHkgd2VsbCBmb3IgYSBzYWZldHkuIEhlJiM4MjE3O3MgdHdpdGNoZWQgdXAuIEhlJiM4MjE3O3MgZ290IHNwZWVkLiBCdXQgaXQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBtYXR0ZXIgdGhhdCB5b3UmIzgyMTc7cmUgdGhhdCBhdGhsZXRpYyBhbmQgeW91IHBsYXkgdGhlIHNhZmV0eSBwb3NpdGlvbiBpZiB5b3VyIGV5ZXMgYW5kIHlvdXIgcHJvY2Vzc2luZyBzcGVlZCBhcmVuJiM4MjE3O3Qgb24gdGhlIHNhbWUgbGV2ZWwuIEhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3Qgc2VlIHBsYXlzIGRldmVsb3AuIEhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgcmVjb2duaXplIHJvdXRlIGNvbWJpbmF0aW9ucy4gSGUmIzgyMTc7cyBqdXN0IG5vdCB0aGVyZSBtZW50YWxseSB5ZXQuIFNvIGl0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbWF0dGVyIHRoYXQgaGUgY2FuIHJ1biBhIDQuMyBvciA0LjQgaWYgaGUmIzgyMTc7cyBub3QgcHJvY2Vzc2luZyB0aGUgYWN0aW9uIGFzIHF1aWNrbHkgYXMgaGUgbmVlZHMgdG8gc28gaGUgY2FuIHVzZSB0aGF0IHNwZWVkIHRvIG1ha2UgcGxheXMuJiM4MjIxOyA8L3A+CjxwPk5hdGUgVWxyaWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEJyb3ducyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3duczwvYT4uPC9hPiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0cy4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9hPi48L2E+PC9wPgo=