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Cavaliers report: Playing 3-on-5 in game for Alabama showed the competitiveness of Collin Sexton
Published: June 22, 2018 - 5:30 PM

By George M. Thomas

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