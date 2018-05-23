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2018 NBA mock draft roundup: The Cavs could have their choice of point guards in Collin Sexton and Trae Young
Published: May 23, 2018 - 1:34 PM | Updated: May 23, 2018 - 1:36 PM
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Dan Kadar
Ohio.com staff
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