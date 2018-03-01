76ers 108, Cavaliers 97: Offensive funk dooms Cavs as 11-game winning streak over 76ers snapped

Published: March 1, 2018 - 10:52 PM | Updated: March 1, 2018 - 11:37 PM
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By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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