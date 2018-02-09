After tough trade deadline day, LeBron James, coach Tyronn Lue ready to fast-track four new Cavaliers

Published: February 9, 2018 - 12:29 PM | Updated: February 9, 2018 - 1:18 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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