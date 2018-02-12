Anxiety of trade deadline behind him, Cavaliers guard J.R. Smith starts to regain his championship form

Published: February 12, 2018 - 3:23 PM | Updated: February 12, 2018 - 4:12 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5CT1NUT046IEouUi4gU21pdGggc2FpZCBoZSBoYWQgbmV2ZXIgaGVhcmQgaGlzIG5hbWUgbWVudGlvbmVkIHNvIG9mdGVuIGJlZm9yZSB0aGUgTkJBIHRyYWRlIGRlYWRsaW5lLjwvcD4KPHA+QnV0IGl0IHdhc24mIzgyMTc7dCBqdXN0IHRoZSBydW1vcnMgbGVhZGluZyB1cCB0byBUaHVyc2RheSB0aGF0IHdlaWdoZWQgb24gdGhlIDMyLXllYXItb2xkIENhdmFsaWVycyBndWFyZC4gVGhlIGZpbmFsIGhvdXIgb3IgdHdvIGFzIHRoZSBjbG9ja2VkIHRpY2tlZCBkb3duIHRvIDMgcC5tLiBtYXkgaGF2ZSBiZWVuIHRoZSBtb3N0IHN0cmVzc2Z1bC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtNeSBuYW1lIHdhcyBiZWluZyB0aHJvd24gYXJvdW5kIGEgbG90IG91dCB0aGVyZSwgc28gaXQgd2FzIG5lcnZlIHdyYWNraW5nIGZvciBzdXJlLCYjODIyMTsgU21pdGggc2FpZCBhZnRlciBTdW5kYXkmIzgyMTc7cyAxMjEtOTkgdmljdG9yeSBvdmVyIHRoZSBCb3N0b24gQ2VsdGljcyBhdCBURCBHYXJkZW4uICYjODIyMDtXaGVuIHlvdSBzZWUgc2l4IGd1eXMgZ2V0dGluZyB0cmFkZWQgYW5kIHRoZXJlJiM4MjE3O3Mgc3RpbGwgbW9yZSB0aGFuIGFuIGhvdXIgdG8gdGhlIHRyYWRlIGRlYWRsaW5lLCB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vIHRlbGxpbmcgd2hhdCBjYW4gaGFwcGVuLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkJ1dCBhZnRlciB0aHJlZSB0cmFkZXMgaW52b2x2aW5nIGZvdXIgdGVhbXMgYXMgZ2VuZXJhbCBtYW5hZ2VyIEtvYnkgQWx0bWFuIG9yY2hlc3RyYXRlZCBhIHRvdGFsIHJvc3RlciBtYWtlb3ZlciwgU21pdGggc3Vydml2ZWQuPC9wPgo8cD5BZnRlciBTbWl0aCBzY29yZWQgMTUgcG9pbnRzIG9uIDYtb2YtNyBzaG9vdGluZyBpbiBTdW5kYXkmIzgyMTc7cyByb3V0IG9mIHRoZSBDZWx0aWNzLCBmcmllbmQgYW5kIHRlYW1tYXRlIExlQnJvbiBKYW1lcyBvYnNlcnZlZCwgJiM4MjIwO0ouUi4gZ2F2ZSB1cyBzb21ldGhpbmcgdG9uaWdodCB0byBsZXQgdXMga25vdyB0aGF0IGhlJiM4MjE3O3Mgc3RpbGwgaGVyZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5DYXZzIGNvYWNoIFR5cm9ubiBMdWUgb2J2aW91c2x5IGlzIHJlbGlldmVkIGFib3V0IHRoYXQuIEx1ZSBoYXMgc3R1Y2sgd2l0aCBTbWl0aCBpbiB0aGUgc3RhcnRpbmcgbGluZXVwIGV2ZW4gdGhvdWdoIFNtaXRoIGhhcyBzdHJ1Z2dsZWQgc2luY2UgcmV0dXJuaW5nIGZyb20gYSBicm9rZW4gdGh1bWIgbGFzdCBzZWFzb24sIGEgaGlhdHVzIHRoYXQgYWxzbyBpbmNsdWRlZCB0aGUgYmlydGggb2YgaGlzIGRhdWdodGVyIERha290YSBmaXZlIG1vbnRocyBwcmVtYXR1cmUuPC9wPgo8cD5Nb3N0IHNpZ25pZmljYW50IGluIEx1ZSYjODIxNztzIG1pbmQgaXMgd2hhdCBTbWl0aCBkaWQgaW4gR2FtZSA3IG9mIHRoZSAyMDE2IE5CQSBGaW5hbHMgYWdhaW5zdCB0aGUgR29sZGVuIFN0YXRlIFdhcnJpb3JzIGF0IE9yYWNsZSBBcmVuYS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtKLlIuJiM4MjE3O3MgZG9uZSBhIGxvdCBmb3IgdXMsJiM4MjIxOyBMdWUgc2FpZCBhZnRlciBwcmFjdGljZSBNb25kYXkgYXQgRW1lcnNvbiBDb2xsZWdlIGJlZm9yZSB0aGUgQ2F2cyBmbGV3IHRvIE9rbGFob21hIENpdHkgdG8gcGxheSB0aGUgVGh1bmRlci4gJiM4MjIwO0lmIGl0IHdhc24mIzgyMTc7dCBmb3IgSi5SLiBpbiAmIzgyMTc7MTYgbWFraW5nIHRob3NlIGVpZ2h0IHN0cmFpZ2h0IHBvaW50cyBjb21pbmcgb3V0IGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyLCB3ZSBkb24mIzgyMTc7dCB3aW4gdGhlIGNoYW1waW9uc2hpcC4gUGVvcGxlIHNheWluZywgJiM4MjE2O1F1aXQgb24gSi5SLiwgZ2l2ZSB1cCBvbiBKLlIsJiM4MjE3OyBpdCYjODIxNztzIG5vdCByaWdodC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtIZSBnaXZlcyB1cyBlZmZvcnQgYW5kIGVuZXJneSBldmVyeSBuaWdodC4gU29tZXRpbWVzIHlvdXIgc2hvdCBpcyBnb2luZyB0byBjb21lIGFuZCBnbyAmIzgyMTI7IHRoYXQmIzgyMTc7cyBqdXN0IHBhcnQgb2YgdGhlIGdhbWUuIEZvciB0aGUgbW9zdCBwYXJ0LCBoaXMgZWZmb3J0IGlzIHRoZXJlIGV2ZXJ5IG5pZ2h0LiBUaGF0JiM4MjE3O3Mgd2h5IEkgd2FudGVkIHRvIHN0aWNrIHdpdGggSi5SLiBhbmQgSSBkb24mIzgyMTc7dCB3YW50IHRvIGxvc2UgSi5SLiwgbWFrZSBzdXJlIFt0b10ga2VlcCBoaW0gaW4gZ29vZCBzcGlyaXRzLCBnb2luZyBpbiB0aGUgcmlnaHQgZGlyZWN0aW9uLiBIZSYjODIxNztzIGJpZyBmb3IgdXMuIFdoZW4gaGUmIzgyMTc7cyBtYWtpbmcgc2hvdHMsIHdoZW4gaGUmIzgyMTc7cyBiZWluZyBhZ2dyZXNzaXZlLCBvdXIgdGVhbSBpcyBhIHdob2xlIGRpZmZlcmVudCB0ZWFtLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRoZSBhcnJpdmFsIG9mIHBvaW50IGd1YXJkIEdlb3JnZSBIaWxsIGZyb20gdGhlIFNhY3JhbWVudG8gS2luZ3MgVGh1cnNkYXkgbWF5IGFsc28gZWFzZSBTbWl0aCYjODIxNztzIGJ1cmRlbi4gSW4gdGhlIHBhc3QgdGhyZWUgc2Vhc29ucywgU21pdGggaGFzIHdpbGxpbmdseSBhY2NlcHRlZCB0aGUgY2hhbGxlbmdlIG9mIGd1YXJkaW5nIHRoZSBvcHBvbmVudCYjODIxNztzIGJlc3QgYmFja2NvdXJ0IHBsYXllci4gQnV0IEhpbGwsIDMxLCBpcyA2LWZvb3QtMyBhbmQga25vd24gZm9yIGhpcyBkZWZlbnNlLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIGhhdmUgc3RhYmlsaXR5IHRvIHdoZXJlIHdlIHBsYXkgYSB0ZWFtIGxpa2UgT0tDIGNvbWluZyB1cCB3aGVyZSBJIGNhbiBmb2N1cyBvbiBteSBwb3NpdGlvbiwgYW5kIHdobyYjODIxNztzIGF0IG15IHBvc2l0aW9uLCBhcyBvcHBvc2VkIHRvIHN3aXRjaGluZyBvdmVyIGFuZCBndWFyZGluZyB0aGUgMXMsIHRoZSAycywgdGhlIDNzLCYjODIyMTsgU21pdGggc2FpZCBvZiBUdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgZ2FtZSwgdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IGxhc3QgYmVmb3JlIHRoZSBBbGwtU3RhciBicmVhay4gJiM4MjIwO09idmlvdXNseSB3ZSBnb3QgYSBoZWxsdXZhIHBvaW50IGd1YXJkIGluIEdlb3JnZSB3aG8gY2FuIGd1YXJkIDEsIDIgYW5kIDMuIEl0JiM4MjE3O3Mgbm90IHJlYWxseSBJJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byBzd2l0Y2ggb3V0IG9mIHBvc2l0aW9uIHRvIGd1YXJkIHRoaXMgZ3V5LCBoZSBsaWtlcyB0byBwb3N0IHVwLiBJIHJlYWxseSBnZXQgdG8gZ3VhcmQgdGhlIDJzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkFza2VkIGlmIGhlIHN0aWxsIHdhbnRlZCB0aGUgdG9wIGRlZmVuc2l2ZSBhc3NpZ25tZW50LCBTbWl0aCBzYWlkLCAmIzgyMjA7QWJzb2x1dGVseS4gSSBkZWZpbml0ZWx5IHdhbnQgdG8sIGJ1dCB0aGUgZmFjdCBvZiBub3QgaGF2aW5nIHRvIGlzIHRoZSBiZXN0IHBhcnQuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+V2hpbGUgaGlzIDguMyBwb2ludHMgcGVyIGdhbWUgYXZlcmFnZSBpcyBoaXMgbG93ZXN0IHNpbmNlIGhpcyBzZWNvbmQgeWVhciBpbiB0aGUgbGVhZ3VlIGluIDIwMDUtMDYsIFNtaXRoIGlzIHNob3dpbmcgc2lnbnMgb2YgcmV0dXJuaW5nIHRvIGhpcyAyMDE2IHNlbGYuPC9wPgo8cD5TaW5jZSBhIEphbi4gMzAgZ2FtZSBhdCBEZXRyb2l0IGluIHdoaWNoIGhlIHNob3QgMi1mb3ItMTAsIFNtaXRoIGhhcyBtYWRlIDI3LW9mLTUwICguNTQwKSBzaG90cyBmcm9tIHRoZSBmaWVsZCBhbmQgMTctb2YtMzUgKC40ODYpIGZyb20gbG9uZyByYW5nZS4gVGhhdCBpbmNsdWRlcyBhIDQtZm9yLTEyIGFuZCAzLWZvci05IG5pZ2h0IGFnYWluc3QgdGhlIEhvdXN0b24gUm9ja2V0cyBpbiB3aGljaCBoaXMgbWludXMtMzIgcGx1cy9taW51cyB3YXMgaGlzIHNlY29uZC1sb3dlc3QgcmF0aW5nIHRoaXMgc2Vhc29uLiBXaXRob3V0IHRoYXQgZ2FtZSwgU21pdGggaGFzIGdvbmUgMjMtZm9yLTM4ICguNjA1KSBhbmQgMTQtb2YtMjYgKC41MzgpIGluIGZpdmUgb2YgdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IGxhc3Qgc2l4IGdhbWVzLjwvcD4KPHA+VGhvc2UgYXJlIHdlbGwgYWJvdmUgaGlzIHNlYXNvbiBwZXJjZW50YWdlcyBvZiAuMzk1IG9uIGZpZWxkIGdvYWxzIGFuZCAuMzY3IG9uIDNzLjwvcD4KPHA+QXNrZWQgaWYgaGUmIzgyMTc7cyBmZWVsaW5nIGxpa2UgaGlzIG9sZCBzZWxmLCBTbWl0aCBzYWlkLCAmIzgyMjA7WWVhaCwgSSB0aGluayBzby4gSnVzdCBnZXR0aW5nIGEgY2FyZWZyZWUgYXR0aXR1ZGUgb24gdGhlIG9mZmVuc2l2ZSBlbmQgYW5kIGp1c3QgdHJ5aW5nIHRvIGJlIHNjcmFwcHkgYW5kIGJlIGFjdGl2ZSBvbiB0aGUgZGVmZW5zaXZlIGVuZC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5BZ2FpbnN0IHRoZSBDZWx0aWNzLCBTbWl0aCBhbHNvIGRlbGl2ZXJlZCBhIGRyaXZpbmcgZHVuayB3aXRoIDY6NDEgbGVmdCBpbiB0aGUgZmlyc3QgcXVhcnRlciB0aGF0IGdhdmUgdGhlIENhdnMgYSAxNC0xMiBsZWFkIGFuZCBwcm92aWRlZCBhIHNwYXJrLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1lvdSBzYXcgdGhlIGJlbmNoIGdvIGNyYXp5IGFuZCBldmVyeW9uZSB3YXMgdXAgY2hlZXJpbmcgYW5kIGV4Y2l0ZWQsJiM4MjIxOyBMdWUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0IHJlYWxseSBzZXQgdGhlIHRvbmUgZm9yIHVzIGVhcmx5LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlNtaXRoIHNhaWQgaGUgd2FzIHRyeWluZyB0byBnZXQgdG8gdGhlIGJhc2tldCBmb3IgaGlzIGZsb2F0ZXIsIGJ1dCBjaGFuZ2VkIGhpcyBtaW5kLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO09uY2UgSSBzZWVuIGhvdyBvcGVuIHRoZSBsYW5lIHdhcyBJIGZpZ3VyZWQsICYjODIxNjtUaGUgaGVsbCB3aXRoIGl0LCB3aHkgbm90PyBTaG93IHRoZSBuZXcgZ3V5cyB3aGF0IEkmIzgyMTc7dmUgZ290LCYjODIxNzsmIzgyMDE7JiM4MjIxOyBTbWl0aCBzYWlkLjwvcD4KPHA+QWZ0ZXIgZ29pbmcgNC0xMiBzdGFyaW5nIHdpdGggYSBDaHJpc3RtYXMgbG9zcyBhdCBHb2xkZW4gU3RhdGUsIHRoZSBDYXZzIGhhdmUgd29uIHNpeCBvZiB0aGVpciBsYXN0IG5pbmUuIFNtaXRoIHNhaWQgaGUgZmVlbHMgbGlrZSB0aGUgY2xvdWRzIGFyZSBzdGFydGluZyB0byBicmVhaywgZm9yIGhpbXNlbGYgYW5kIGhpcyB0ZWFtLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dpdGggdGhlIG5ldyBndXlzIGNvbWluZyBpbiBhbmQgc3RpbGwgaGF2aW5nIEkgd291bGQgc2F5IHNvbWV3aGF0IHRoZSBjb3JlIG9mIHdoYXQgd2UmIzgyMTc7dmUgaGFkIHRoZSBsYXN0IHRocmVlIHllYXJzLCB0aGUgc3VuIGlzIGRlZmluaXRlbHkgc3RhcnRpbmcgdG8gY29tZSBvdXQgaW4gQ2xldmVsYW5kIGZvciBzdXJlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3ZlIGp1c3QgZ290IHRvIHN0YXkgd2l0aCBpdC4gQSBnYW1lIGxpa2UgeWVzdGVyZGF5IGFmdGVybm9vbiBpcyBkZWZpbml0ZWx5IHdlbGwgbmVlZGVkLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPk1hcmxhIFJpZGVub3VyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5tcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vY2F2cyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzPC9hPi48L2E+IEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSi4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSiIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQko8L2E+LjwvYT48L3A+Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvY2F2cy9uaWNrLWdpbGJlcnQtc29uLW9mLWNhdmFsaWVycy1vd25lci10by11bmRlcmdvLW1ham9yLWJyYWluLXN1cmdlcnkiPk5pY2sgR2lsYmVydCwgc29uIG9mIENhdmFsaWVycyBvd25lciwgdG8gdW5kZXJnbyBtYWpvciBicmFpbiBzdXJnZXJ5PC9hPjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj4=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)