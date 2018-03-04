Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
As 2016 title reunion tour begins, Richard Jefferson analyzes Cavaliers’ season: ‘I don’t think they added enough soldiers’
Published: March 4, 2018 - 4:07 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Marla’s 42 shots from beyond the arc on bad 3-point defense, J.R.’s redemption and good wine Today March 4th, 2018 1:03 AM
Browns notebook: NC State defensive end Bradley Chubb makes case to be paired with Myles Garrett March 3rd, 2018 10:28 PM
Nuggets 126, Cavaliers 117: Defense rests as hot-shooting Nuggets light up Cavs March 3rd, 2018 10:05 PM
Boys basketball / Hoban 71, Highland 44: Collen Gurley, Garrett Houser lead Knights to a victory in a Division I sectional final March 3rd, 2018 9:48 PM

THE LATEST

Ohio man convicted of indecent exposure for 6th time Updated March 4th, 2018 1:15 PM
Marla’s 42 shots from beyond the arc on bad 3-point defense, J.R.’s redemption and good wine Today March 4th, 2018 1:03 AM
Nuggets 126, Cavaliers 117: Defense rests as hot-shooting Nuggets light up Cavs March 3rd, 2018 10:05 PM
Boys basketball / Hoban 71, Highland 44: Collen Gurley, Garrett Houser lead Knights to a victory in a Division I sectional final March 3rd, 2018 9:48 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal