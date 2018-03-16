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Blazers’ C.J. McCollum of GlenOak remains loyal to Browns, predicts playoffs in two years
Published: March 16, 2018 - 5:32 PM
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By Marla Ridenour
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