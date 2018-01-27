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Canton Charge: Marcus Thornton scores 28 in loss to Swarm
Published: January 27, 2018 - 10:06 PM | Updated: January 27, 2018 - 11:20 PM
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