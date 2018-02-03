Canton Charge: Ante Zizic, Marcus Thornton power Charge to 99-91 win over Westchester Knicks

Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DYW50b24gQ2hhcmdlIDk5LCBXZXN0Y2hlc3RlciBLbmlja3MgOTE8L3A+CjxwPkFudGUgWml6aWMgYW5kIE1hcmN1cyBUaG9ybnRvbiBkb21pbmF0ZWQgYXMgdGhlIENoYXJnZSByb2RlIGEgaG90IHN0YXJ0IHRvIGEgd2luIG92ZXIgdGhlIHZpc2l0aW5nIEtuaWNrcy48L3A+CjxwPlppemljIG5ldHRlZCAyMSBwb2ludHMgYW5kIGdyYWJiZWQgMTcgcmVib3VuZHMgaW4gMzcgbWludXRlcyBvZiBhY3Rpb24uIEhlIGFsc28gYmxvY2tlZCB0d28gc2hvdHMsIHN3aXBlZCBhIHN0ZWFsIGFuZCBnYXZlIG91dCBmaXZlIGFzc2lzdHMuPC9wPgo8cD5UaG9ybnRvbiBhbHNvIHNjb3JlZCAyMSBwb2ludHMsIGNvbm5lY3Rpbmcgb24gNS1vZi04IHNob3RzIGZyb20gMy1wb2ludCByYW5nZS48L3A+CjxwPkNhbGViIFN3YW5pZ2FuIGZlbGwganVzdCBzaG9ydCBvZiBhIGRvdWJsZS1kb3VibGUgd2l0aCAxOCBwb2ludHMgYW5kIGVpZ2h0IHJlYm91bmRzIGZvciB0aGUgQ2hhcmdlICgxMy0yMCkuPC9wPgo8cD5CaWxseSBHYXJyZXR0IGxlZCB0aGUgd2F5IGZvciBmaXJzdC1wbGFjZSBXZXN0Y2hlc3RlciAoMjQtMTMpIHdpdGggMjYgcG9pbnRzLCBmb3VyIGFzc2lzdHMgYW5kIHR3byBzdGVhbHMuIE5pZ2VsIEhheWVzIGFkZGVkIDE1IHBvaW50cy48L3A+Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvY2F2cy9jYXZhbGllcnMtcmVwb3J0LWtldmluLWxvdmUtY2hhbGtzLWl0LXVwLXRvLWJhZC1sdWNrLWFzLWJyb2tlbi1oYW5kLXNpZGVsaW5lcy1oaW0tZm9yLXRoaXJkLXRpbWUiPkNhdmFsaWVycyByZXBvcnQ6IEtldmluIExvdmUgY2hhbGtzIGl0IHVwIHRvIGJhZCBsdWNrIGFzIGJyb2tlbiBoYW5kIHNpZGVsaW5lcyBoaW0gZm9yIHRoaXJkIHRpbWU8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy9yb2NrZXRzLTEyMC1jYXZhbGllcnMtODgtY2F2cy1jb250aW51ZS1lbWJhcnJhc3NpbmctcHJpbWUtdGltZS1wZXJmb3JtYW5jZXMtYXMtcm9ja2V0cy10aWUtMy1wb2ludC1yZWNvcmQiPlJvY2tldHMgMTIwLCBDYXZhbGllcnMgODg6IENhdnMgY29udGludWUgZW1iYXJyYXNzaW5nIHByaW1lLXRpbWUgcGVyZm9ybWFuY2VzIGFzIFJvY2tldHMgdGllIDMtcG9pbnQgcmVjb3JkPC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvbmJhLXRvYmlhcy1oYXJyaXMtZGFuaWxvLWdhbGxpbmFyaS1sZWFkLWNsaXBwZXJzLW92ZXItYnVsbHMiPk5CQTogVG9iaWFzIEhhcnJpcywgRGFuaWxvIEdhbGxpbmFyaSBsZWFkIENsaXBwZXJzIG92ZXIgQnVsbHM8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy9jYXZzL3JvY2tldHMtMTIwLWNhdmFsaWVycy04OC1jYXZzLWNvbnRpbnVlLWVtYmFycmFzc2luZy1wcmltZS10aW1lLXBlcmZvcm1hbmNlcy1hcy1yb2NrZXRzLXRpZS0zLXBvaW50LXJlY29yZCI+Um9ja2V0cyAxMjAsIENhdmFsaWVycyA4ODogQ2F2cyBjb250aW51ZSBlbWJhcnJhc3NpbmcgcHJpbWUtdGltZSBwZXJmb3JtYW5jZXMgYXMgUm9ja2V0cyB0aWUgMy1wb2ludCByZWNvcmQ8L2E+PC9wPjwvZGl2PjwvZGl2Pg==