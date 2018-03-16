Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Canton Charge: Isaac Hamilton, JaCorey Williams power Charge to 117-99 win over Fort Wayne Mad Ants
Published: March 16, 2018 - 9:47 PM
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

NASCAR: Jimmie Johnson plans to race on without Lowe’s sponsorship March 16th, 2018 9:20 PM
NFL notebook: Bengals linebacker Vontaze Burfict to appeal latest suspension March 16th, 2018 9:09 PM
Athletics 7, Indians 3: Bradley Zimmer, Giovanny Urshela homer in loss March 16th, 2018 7:56 PM
Regional boys basketball tournament scouting reports March 16th, 2018 7:52 PM

THE LATEST

Barberton woman presents recently discovered Medal of Valor to NYPD at courthouse ceremony March 16th, 2018 8:39 PM
What led to death of mentally ill Summit County Jail inmate last year? Report leaves questions unanswered March 16th, 2018 7:22 PM
Tips spark Akron police investigation that led to two arrests on drug charges March 16th, 2018 6:06 PM
Blazers’ C.J. McCollum of GlenOak remains loyal to Browns, predicts playoffs in two years March 16th, 2018 5:32 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal