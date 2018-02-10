Canton Charge: Missed 3-pointer at buzzer preserves Windy City Bulls’ 108-105 win over Charge

Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XaW5keSBDaXR5IEJ1bGxzIDEwOCwgQ2FudG9uIENoYXJnZSAxMDU8L3A+CjxwPktldmluIE9sZWthaWJlIG1pc3NlZCBhIDMtcG9pbnRlciBhdCB0aGUgYnV6emVyIGFzIHRoZSBDaGFyZ2UgZmVsbCB0byB0aGUgaG9zdCBCdWxscyBvbiBTYXR1cmRheSBmb3IgdGhlIHNlY29uZCB0aW1lIGluIGFzIG1hbnkgbmlnaHRzLjwvcD4KPHA+TXljaGFsIE11bGRlciBtYWRlIGEgZnJlZSB0aHJvdyB3aXRoIDIuOSBzZWNvbmRzIHJlbWFpbmluZyB0byBnaXZlIHRoZSBCdWxscyAoMTUtMjApIHRoZSB0aHJlZS1wb2ludCBsZWFkIGJlZm9yZSBPbGVrYWliZSYjODIxNztzIGRlc3BlcmF0aW9uIG1pc3MuPC9wPgo8cD5KYUNvcmV5IFdpbGxpYW1zIGxlZCB0aGUgQ2hhcmdlICgxMy0yMykgd2l0aCAyNCBwb2ludHMgYW5kIDE0IHJlYm91bmRzLjwvcD4KPHA+R3VhcmQgTWFyY3VzIFRob3JudG9uIGp1c3QgbWlzc2VkIGhpcyBvd24gZG91YmxlLWRvdWJsZSwgc2NvcmluZyAyMiBwb2ludHMgYW5kIGdpdmluZyBvdXQgZWlnaHQgYXNzaXN0cy48L3A+CjxwPlRoZSBCdWxscyBoYWQgdGhyZWUgcGxheWVycyBzY29yZSBhdCBsZWFzdCAyMCBwb2ludHMgaW4gSmF5bGVuIEpvaG5zb24gKDIwKSwgQ2FtZXJvbiBQYXluZSAoMjEpIGFuZCBKYXJlbGwgRWRkaWUgd2l0aCBhIHRlYW0taGlnaCAyMyBwb2ludHMuPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvY2F2cy9jYXZhbGllcnMtbm90ZWJvb2stcm9kbmV5LWhvb2QtaG9wZXMtdGltZS13aXRoLWxlYnJvbi1qYW1lcy1nb2VzLWJldHRlci10aGFuLWZpcnN0LWV4cGVyaWVuY2UtZmFjaW5nLWhpbSI+Q2F2YWxpZXJzIG5vdGVib29rOiBSb2RuZXkgSG9vZCBob3BlcyB0aW1lIHdpdGggTGVCcm9uIEphbWVzIGdvZXMgYmV0dGVyIHRoYW4gZmlyc3QgZXhwZXJpZW5jZSBmYWNpbmcgaGltPC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvY2F2cy9sYXJyeS1uYW5jZS1qci1yZXZlbHMtaW4tZm9sbG93aW5nLWluLWRhZHMtZm9vdHN0ZXBzLXdpdGgtY2F2YWxpZXJzLXRoZXJlcy1zb21ldGhpbmctYWJvdXQtaXQtdGhhdC1qdXN0LWZlZWxzLXJpZ2h0Ij5MYXJyeSBOYW5jZSBKci4gcmV2ZWxzIGluIGZvbGxvd2luZyBpbiBkYWTigJlzIGZvb3RzdGVwcyB3aXRoIENhdmFsaWVyczog4oCYVGhlcmXigJlzIHNvbWV0aGluZyBhYm91dCBpdCB0aGF0IGp1c3QgZmVlbHMgcmlnaHTigJk8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy9uYmEtYW50aG9ueS1kYXZpcy1yYWpvbi1yb25kby1sZWFkLXBlbGljYW5zLXRvLXdpbiI+TkJBOiBBbnRob255IERhdmlzLCBSYWpvbiBSb25kbyBsZWFkIFBlbGljYW5zIHRvIHdpbjwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+