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Cavaliers 112, Grizzlies 89: LeBron James records triple-double as Cavs defeat Grizzlies
Published: February 23, 2018 - 10:56 PM | Updated: February 24, 2018 - 9:14 AM
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By Clay Bailey
Associated Press
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