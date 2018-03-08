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Cavaliers 113, Nuggets 108: LeBron James takes over in final 1:41 as Cavs run road win streak to five
Published: March 8, 2018 - 1:10 AM | Updated: March 8, 2018 - 2:08 AM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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