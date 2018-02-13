Cavaliers 120, Thunder 112: Cavs continue to ride blend of old and new, finish road trip 3-0

Published: February 13, 2018 - 10:56 PM | Updated: February 13, 2018 - 11:40 PM
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By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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