Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Cavaliers 140, Timberwolves 138 (OT): Cavs summon their pride, stun Timberwolves on LeBron James’ buzzer-beater
Published: February 7, 2018 - 10:56 PM | Updated: February 7, 2018 - 11:22 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Ohio State basketball: No. 14 OSU closes strong to end No. 3 Purdue’s streak February 7th, 2018 11:23 PM
NBA: Andre Drummond has 17 points, 27 rebounds as Pistons beat Nets 115-106 February 7th, 2018 11:13 PM
More on Ohio.com February 7th, 2018 11:04 PM
High school scores, summaries and schedules — February 7th, 2018 10:59 PM

THE LATEST

Cavaliers 140, Timberwolves 138 (OT): Cavs summon their pride, stun Timberwolves on LeBron James’ buzzer-beater February 7th, 2018 10:56 PM
Things to Do, Feb. 8: ‘Monk of Mokha’; Børns; classical in Akron, Cleveland; snow fun February 7th, 2018 10:56 PM
Green council drops fight against Nexus pipeline in exchange for $7.5 million, land, other conditions February 7th, 2018 9:54 PM
Superintendent charged with child rape takes plea deal February 7th, 2018 9:05 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal