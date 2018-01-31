Cavaliers 91, Heat 89: Cavs booed in ugly struggle, but survive in first game without Kevin Love

Published: January 31, 2018 - 10:23 PM | Updated: January 31, 2018 - 11:12 PM
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By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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