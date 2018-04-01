Cavaliers 98, Mavericks 87: LeBron James records 17th triple-double as Cavs awaken in fourth quarter

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Published: April 1, 2018 - 8:34 PM | Updated: April 1, 2018 - 10:07 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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