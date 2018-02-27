Cavaliers ban fan from Quicken Loans Arena indefinitely after racial taunt of Spurs guard Patty Mills

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San Antonio Spurs' Patty Mills (8) is fouled by Cleveland Cavaliers' Kyle Korver (26) in the first half Sunday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)
Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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