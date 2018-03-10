Cavaliers’ Cedi Osman getting MRI; Rodney Hood day-to-day

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DYXZhbGllcnMgcm9va2llIENlZGkgT3NtYW4gd2VudCBmb3IgYW4gTVJJIG9uIGhpcyBzdHJhaW5lZCBsZWZ0IGhpcCBTYXR1cmRheSBhZnRlciB0aGUgQ2F2cyBwcmFjdGljZSBhdCBVQ0xBJiM4MjE3O3MgTW8gT3N0aW4gQmFza2V0YmFsbCBDZW50ZXIuPC9wPgo8cD5Sb2RuZXkgSG9vZCBkaWQgbm90IG5lZWQgaW1hZ2luZyBvbiBoaXMgbG93IGJhY2sgc3RyYWluIGFuZCB3aWxsIGJlIGxpc3RlZCBhcyBkb3VidGZ1bCBmb3IgU3VuZGF5JiM4MjE3O3MgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBMYWtlcnMgYXQgU3RhcGxlcyBDZW50ZXIuIEJ1dCBDYXZzIGNvYWNoIFR5cm9ubiBMdWUgc2FpZCBib3RoIE9zbWFuIGFuZCBIb29kIGFyZSBvdXQgZm9yIHRoZSBMYWtlcnMgYW5kIEplZmYgR3JlZW4gd2lsbCBzdGFydCBpbiBwbGFjZSBvZiBIb29kLjwvcD4KPHA+T3NtYW4gd2FzIGluanVyZWQgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgb2YgRnJpZGF5JiM4MjE3O3MgbG9zcyB0byB0aGUgQ2xpcHBlcnMgYXQgU3RhcGxlcyBDZW50ZXIsIHdoaWxlIEhvb2QgcGxheWVkIG9ubHkgb25lIHF1YXJ0ZXIuPC9wPgo8cD5UaGUgQ2F2cyBhcmUgYWxyZWFkeSB0aGluIGluIHRoZSBmcm9udGNvdXJ0IHdpdGggS2V2aW4gTG92ZSB3YWl0aW5nIGZvciB0aGUgYnJva2VuIGJvbmUgaW4gaGlzIGxlZnQgaGFuZCB0byBoZWFsIGFuZCBUcmlzdGFuIFRob21wc29uIG91dCBhdCBsZWFzdCBhbm90aGVyIHdlZWsgd2l0aCBhIHNwcmFpbmVkIHJpZ2h0IGFua2xlLjwvcD4K