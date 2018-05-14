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Cavaliers, Celtics expect ‘something legendary’ from LeBron James in Tuesday’s Game 2
Published: May 14, 2018 - 5:04 PM | Updated: May 14, 2018 - 5:12 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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